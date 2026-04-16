大雲ら4人の高校生が登録メンバー入りを果たした(C)産経新聞社日本バレーボール協会は4月15日、2026年度の女子日本代表登録メンバー37人を発表した。今回の選考では、主力として実績を積んできた選手たちを軸に据えつつ、将来を見据えた若手の積極的な抜擢が目立つ構成となった。【写真】「初選出14人はアツい」「良い選考」日本バレーボール協会が発表した女子日本代表37人の登録メンバーを見る注目は4人が選出された高校生