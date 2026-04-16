自称・福岡市職員の66歳の男が15日深夜、福岡市中央区のマンションに正当な理由なく侵入したとして、現行犯逮捕されました。警察によりますと、15日午後10時45分ごろ、福岡市中央区薬院のマンションに住む女性から、「男がエレベーターに乗り込んできて、私が降りる階で一緒に降りてきた。インターホンを鳴らしてくる」と110番通報がありました。警察がすぐに駆けつけ、マンションにいた男を邸宅侵入の疑いで現