ランチを食べた後、午後に「だるさ」を感じることはありませんか？ ランチは空腹を埋めるだけでなく、午後の活力をつくる時間です。昼食で選んではいけないものは何でしょうか？東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』をもとに解説します。ランチでやりがちな失敗ワースト3ランチでは、単に空腹感を満たすだけではなく、「午後の健康的な活力