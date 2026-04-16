元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！全体の運気4月後半は、「整えた流れを安定させるとき」。前半で整えた“気の通り道”を、日常にしっかり根付かせていくフェーズです。壬辰（じんすいのたつ）の影響により、生活の土台を整えるほど、全体の運気が安定しやすくなります。今年は火の