山本の評価はすでに不動のものだ(C)Getty Imagesまさに圧巻の投球だった。現地時間4月14日、ドジャースの山本由伸は、本拠地でのメッツ戦で今季4度目の先発登板を迎え、7回2/3を投げ、4安打1失点、7奪三振、1四球と好投。勝敗こそつかなかったものの、相手先発ノーラン・マクリーンとの手に汗握る投手戦を演じ、チームを2-1の勝利に導いた。【写真＆動画】山本由伸が見せた「ニンジャのような一面」華麗なキャッチングの実際