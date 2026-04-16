開催：2026.4.16 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 5 - 3 [ガーディアンズ] MLBの試合が16日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとガーディアンズが対戦した。 カージナルスの先発投手はダスティン・メイ、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。 1回表、4番 カイル・マンザード 5球目を打ってセンタ}