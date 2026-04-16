開催：2026.4.16

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 5 - 3 [ガーディアンズ]

MLBの試合が16日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとガーディアンズが対戦した。

カージナルスの先発投手はダスティン・メイ、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。

1回表、4番 カイル・マンザード 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 STL 0-1 CLE

2回裏、8番 ペドロ・パヘス 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 1-1 CLE

6回裏、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 5球目を打ってライトへの犠牲フライでカージナルス得点 STL 2-1 CLE、3番 アレク・バールソン 3球目を打ってショートへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 4-1 CLE

7回表、8番 ボー ネイラー 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 STL 4-3 CLE

7回裏、7番 ネーサン・チャーチ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 STL 5-3 CLE

試合は5対3でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのダスティン・メイで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はガーディアンズのコナー・ブログドンで、ここまで2勝2敗1S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、2勝0敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-16 05:22:16 更新