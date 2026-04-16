事故現場周辺に設置された最高速度３０キロの標識＝１５日午前９時２５分ごろ、横浜市戸塚区横浜市戸塚区で今月２日、横断歩道を渡っていた小学３年生の女児（８）が乗用車にはねられて死亡した事故を受け、現場の市道の最高速度が１５日、時速３０キロに引き下げられた。これまでは法定速度の６０キロが適用されていたが、神奈川県警は再発防止に向けて対策が急務と判断。通常は半年程度を要する速度規制の手続きを「異例中の異