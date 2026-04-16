歴史的な低迷にあえぐＦ１アストンマーティンに重鎮がズバリと指摘した。アストンマーティンは今季からホンダとタッグを組んだが、マシンの深刻な振動などトラブル続きで完走すらままならず、全チームの中で?独走?の遅さを露呈している。そうした中、英メディア「ＧＰファンズ」は「スカイスポーツで元ドライバーで解説者のマーティン・ブランドルは、ホンダがアストンマーティンで何らかの進歩を遂げるためには、何をすべき