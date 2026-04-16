◇パ・リーグオリックス3―1西武（2026年4月15日京セラD大阪）今季1軍に初めて昇格した高卒6年目のオリックス・来田がスタメン起用に応えた。1点リードの5回2死一塁で高橋光の初球151キロを捉えて右前にはじき返し、カナリオが後逸する間に一塁走者が生還（記録は適時三塁打）。「いい緊張感の中で入れた。1本出したかったですし、打点も付いたのでよかった」と喜んだ。14日に杉沢が右手尺骨を骨折し、入れ替わって1軍