◇セ・リーグ広島5―2中日（2026年4月15日バンテリンD）広島の大盛と菊池が美技でチームを救った。大盛は5回2死二塁で福永の中堅後方への打球を背走しダイビングキャッチ。9回の板山の左中間への飛球はジャンプキャッチ後、フェンスに激突した。「（無安打と）打撃で貢献できなかった分、守備で貢献できて良かった。（最後は）痛い」菊池は7回2死二、三塁で村松の投手を襲った打球を処理。9回無死一塁では石伊の二遊