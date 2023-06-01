【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザに海路での支援物資搬入を目指す「グローバル・スムード船団」（GSF）が15日、スペインのバルセロナを出航した。各地から出航する船も合流し、最終的には70隻以上で参加者は千人規模になる予定。AP通信が伝えた。GSFは昨年もガザに向かったが、途中でイスラエル軍に阻止された。ガザでは昨年10月の停戦発効後もイスラエル軍による散発的な攻撃が続き、人道状況も大幅に改善されていない