櫻坂46の全国ツアーを収めた最新映像作品『5th TOUR 2025“Addiction”TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA（完全生産限定盤）』が、4月16日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」で、自身通算5作目の1位を獲得した。【ライブ写真43点】櫻坂46の最高地点！京セラドーム大阪公演の模様合計売上は1.7万枚（DVD：0.3万枚、BD：