[4.15 欧州CL準々決勝第2戦](エミレーツ スタジアム)※28:00開始<出場メンバー>[アーセナル]先発GK 1 ダビド・ラヤDF 2 ウィリアン・サリバDF 3 クリスティアン・モスケラDF 5 ピエロ・インカピエDF 6 ガブリエル・マガリャンイスMF 10 エベレチ・エゼMF 11 ガブリエル・マルティネッリMF 20 ノニ・マドゥエケMF 36 マルティン・スビメンディMF 41 デクラン・ライスFW 14 ビクトル・ギェケレシュ控えGK 13 ケパ・アリサバラ