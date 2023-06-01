[4.15 欧州CL準々決勝第2戦](エミレーツ スタジアム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 11 ガブリエル・マルティネッリ

MF 20 ノニ・マドゥエケ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

GK 35 トミー・セットフェード

DF 4 ベン・ホワイト

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

DF 89 M. Salmon

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 39 H. Dudziak

MF 56 マックス・ダウマン

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

監督

ミケル・アルテタ

[スポルティング]

先発

GK 1 ルイ・シウバ

DF 20 マキシミリアノ・アラウホ

DF 25 ゴンサロ・イナシオ

DF 26 ウスマン・ディオマンデ

DF 72 エドゥアルド・クアレスマ

MF 5 守田英正

MF 8 ペドロ・ゴンサルベス

MF 10 ジョニー・カタモ

MF 17 フランシスコ・トリンコン

MF 42 モルテン・ヒュルマンド

FW 97 ルイス・スアレス

控え

GK 12 ジョアン・ビルジニア

DF 6 ゼノ・デバスト

DF 13 ゲルギオス・バジャニディス

DF 70 Salvador Blopa

DF 91 リカルド・マンガス

MF 7 ジオバニー・ケンダ

MF 14 ギオルギ・コチョラシュビリ

MF 23 ダニエル・ブラガンサ

MF 52 ジョアン・シモエス

FW 15 S. Faye

FW 58 Flávio Gonçalves

FW 90 Rafael Nel

監督

Rui Manuel Gomes Borges

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります