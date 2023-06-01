アーセナルvsスポルティング スタメン発表
[4.15 欧州CL準々決勝第2戦](エミレーツ スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 20 ノニ・マドゥエケ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
GK 35 トミー・セットフェード
DF 4 ベン・ホワイト
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
DF 89 M. Salmon
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 39 H. Dudziak
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
監督
ミケル・アルテタ
[スポルティング]
先発
GK 1 ルイ・シウバ
DF 20 マキシミリアノ・アラウホ
DF 25 ゴンサロ・イナシオ
DF 26 ウスマン・ディオマンデ
DF 72 エドゥアルド・クアレスマ
MF 5 守田英正
MF 8 ペドロ・ゴンサルベス
MF 10 ジョニー・カタモ
MF 17 フランシスコ・トリンコン
MF 42 モルテン・ヒュルマンド
FW 97 ルイス・スアレス
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
DF 6 ゼノ・デバスト
DF 13 ゲルギオス・バジャニディス
DF 70 Salvador Blopa
DF 91 リカルド・マンガス
MF 7 ジオバニー・ケンダ
MF 14 ギオルギ・コチョラシュビリ
MF 23 ダニエル・ブラガンサ
MF 52 ジョアン・シモエス
FW 15 S. Faye
FW 58 Flávio Gonçalves
FW 90 Rafael Nel
監督
Rui Manuel Gomes Borges
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 11 ガブリエル・マルティネッリ
MF 20 ノニ・マドゥエケ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
GK 35 トミー・セットフェード
DF 4 ベン・ホワイト
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
DF 89 M. Salmon
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 39 H. Dudziak
MF 56 マックス・ダウマン
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
監督
ミケル・アルテタ
[スポルティング]
先発
GK 1 ルイ・シウバ
DF 20 マキシミリアノ・アラウホ
DF 25 ゴンサロ・イナシオ
DF 26 ウスマン・ディオマンデ
DF 72 エドゥアルド・クアレスマ
MF 5 守田英正
MF 8 ペドロ・ゴンサルベス
MF 10 ジョニー・カタモ
MF 17 フランシスコ・トリンコン
MF 42 モルテン・ヒュルマンド
FW 97 ルイス・スアレス
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
DF 6 ゼノ・デバスト
DF 13 ゲルギオス・バジャニディス
DF 70 Salvador Blopa
DF 91 リカルド・マンガス
MF 7 ジオバニー・ケンダ
MF 14 ギオルギ・コチョラシュビリ
MF 23 ダニエル・ブラガンサ
MF 52 ジョアン・シモエス
FW 15 S. Faye
FW 58 Flávio Gonçalves
FW 90 Rafael Nel
監督
Rui Manuel Gomes Borges
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります