バルセロナ・オープン 大会期間：2026年4月15日～2026年4月19日 開催地：スペイン バルセロナ コート：クレー（赤土） 結果：[クリスチャン ハリソン / ニール スクプスキ] 1 - 2 [パトリック リクル / アダム パブラセク] 試合の詳細データはこちら≫ バルセロナ・オープン第3日がスペイン バルセロナで行われ、男子ダブルス1回戦で、第3シードのクリスチャン ハリソン /