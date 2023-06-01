ある日テレビ番組を見ようと、バッファローのネットワークレコーダー「nasne」にタブレットから接続すると、なぜかうまく再生されない事態に。あれこれタブレット側で設定を変えたり、スマホから接続したりしてみるも、やはりダメ。 購入から5年たつうえに、ほぼ24時間365日電源を入れっぱなしではあるので、そろそろ寿命がきてもおかしくない。そう思い、2台目のnasneを注文しました。 そ