昨年11月からAndroidの「Quick Share」がAppleの「AirDrop」に連係するようになりました。当初の対応機種はGoogle Pixel 10シリーズだけでしたが、現在はGalaxy S26シリーズも対応。今後、対応機種が増えていくことが期待されます。 iPhoneユーザーの間で画像をやり取りする手段として定着している “エアドロ” がAndroidにもつながったわけですからね。画期的なことだと思います。 iPhon