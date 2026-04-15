コールドスリープ（活動休止）中のＰｅｒｆｕｍｅ・あ〜ちゃんこと西脇綾香が１２日付で自身のインスタグラムを更新。スタイルを維持する様子が話題を呼んだ。「こんなのとかもしてるよ髪どうなってる？ｗ」と投稿。器具を用いるマシンピラティスで、腰を大きく反った「ブリッジ」を披露した。この投稿に「かっくいーー！！」「変わらず美しい」「ラインが美しすぎますね」「永遠の憧れです」「あ〜ちゃんすごいっすよ！！