AFC U20女子アジアカップ2026の準決勝が15日に行われ、U−20日本女子代表はU−20中国女子代表と対戦した。準々決勝でU−20ベトナム女子代表に4−0の快勝を収め、2026 FIFA U−20女子ワールドカップ出場権を獲得したヤングなでしこ。2019年以来、通算7度目の優勝を目指すチームは、ファイナル進出を懸けて中国と対戦。井尻明監督はこの一戦で原ひばりと樋口梨花を太田美月と古田麻子に代えた以外同じメンバーを継続。GKに岩崎