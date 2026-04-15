行方不明になっていた京都府南丹市園部町の小学生、安達結希さん（11）。3月23日の午前8時ごろに父親が学校のそばの駐車場まで送り届けたのを最後に行方が分からなくなったとされていて、警察などがのべおよそ1500人態勢で捜索。13日、山林で遺体で発見されました。 【写真を見る】「お父さんのわりには落ち着いているなと思った」周囲がみた印象は…京都・男児死亡死体遺棄疑いで父親の逮捕状を請求へ 警察は朝から父親