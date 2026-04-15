行方不明になっていた京都府南丹市園部町の小学生、安達結希さん（11）。3月23日の午前8時ごろに父親が学校のそばの駐車場まで送り届けたのを最後に行方が分からなくなったとされていて、警察などがのべおよそ1500人態勢で捜索。13日、山林で遺体で発見されました。

【写真を見る】「お父さんのわりには落ち着いているなと思った」周囲がみた印象は… 京都・男児死亡 死体遺棄疑いで父親の逮捕状を請求へ

警察は朝から父親から事情を聞いていましたがさきほど、結希さんの遺体を遺棄した疑いで逮捕状を請求する方針を固めたということです。

周囲がみた父親の印象は…

捜索に参加していた男性は父親の様子に違和感を持ったと話します。



（捜索に参加していた男性）「お母さんは半泣き状態で。でも父親の方はずっと黙ってて、黙ってお辞儀するみたいな感じだった」

「お父さんのわりには落ち着いているなと思った」

また、南丹市内の飲食店には父親がひとりで情報提供を求めるチラシを貼りにきていました。そのときの様子について…



（飲食店の店長）「『この子知りませんか』と言われて、その時は知っていたので。『あっ』と言って。『これを貼ってもらえませんか』と言われて、もちろんですと言って貼った。それだけ言われて帰られました。（Q自分がどういう人間かとか）いやまったく。何も言わず（Qどんな様子でしたか?）焦ってないですね。お父さんのわりには落ち着いているなと思って。（Qあたふたする様子もなく?）普通はそうするんやろうけど、まったく普通」



また、警察は15日結希さんの自宅を死体遺棄の疑いで家宅捜索し、結希さんが行方不明になった経緯などを調べています。