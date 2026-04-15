ロッテ９―７日本ハム（パ・リーグ＝１５日）――ロッテは三回、西川の３ランで追いつき、四回に藤原の２点打などで勝ち越した。２番手の八木がプロ初勝利。日本ハムは３本塁打を放ったものの及ばなかった。◇オリックス３―１西武（パ・リーグ＝１５日）――オリックスは一回に先制し、五回は来田、六回は西川の適時打で加点した。エスピノーザは３連勝で、椋木がプロ初セーブ。西武は佐藤太のソロによる１点のみ。◇楽天３