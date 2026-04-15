マンチェスター・シティが、レヴァークーゼンに所属するアルジェリア代表MFイブラヒム・マザ（20）の獲得に興味を持っているようだ。2017年夏の加入以降、プレミアリーグ4連覇やチャンピオンズリーグ（CL）制覇など数多くのタイトル獲得に貢献してきたポルトガル代表MFベルナルド・シウバが今季限りで契約満了を迎えるシティ。アシスタントマネージャーのペピン・リンダース氏は「どんな素晴らしい物語にも終わりは来る」と、今季