ダビド・ビジャやフェルナンド・モリエンテス、パブロ・アイマール、ビセンテ・ロドリゲスらが前線で活躍していた時代は遠い過去のものとなった。21世紀初頭はラ・リーガを盛り上げる存在だったバレンシアは、今やすっかり得点を奪えないチームになってしまった。10日にはラ・リーガ第31節でエルチェに0-1で敗れたが、今季ここまでのバレンシアはリーグ戦31試合を戦って34ゴールしか奪えていない。スペイン『SPORT』によると、この