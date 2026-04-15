遺体で見つかった京都府南丹市園部町の小学生・安達結希さん（11）。警察は自宅を家宅捜索するとともに、朝から結希さんの父親からも事情を聞いていましたが、遺体を遺棄した疑いで逮捕状を請求することがわかりました。 結希さんは3月23日の午前8時ごろ、父親が学校そばの駐車場に送り届けたのを最後に、行方が分からなくなったとされ、警察などがのべおよそ1500人態勢で捜索。今月13日に遺体で発見され、14日に身元が判明し