ミラノ冬季五輪女子スキージャンプ代表の高梨沙羅（29）が、4月12日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークス戦のファーストピッチセレモニーに登場し、その姿が「芸能人みたい」「大人になったな」と話題になっている。 【画像】「可愛さのレベルが違う」原田葵、五輪取材での“透明感”が半端ない！現地でのプチハプニングも明か