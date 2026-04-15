親族から結婚や出産の報告を受けたとき、「お祝い」を贈るのは家庭で自然な流れではないでしょうか。一方で、その後の「内祝い（お返し）」をめぐって、思わぬモヤモヤが生まれることもあるようです。『内祝いがない、いとこにモヤモヤしている。母方には、年上のいとこが3人いるA家族と、年下のいとこが3人いるB家族がいます。今回気になっているのは、A家族の三女の対応です』昨年、A家族の三女が結婚。結婚式には親世代のみが招