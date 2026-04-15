【モデルプレス＝2026/04/15】タレントのpecoが4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】30歳ママタレ「彩りが綺麗」豆腐ハンバーグ・おにぎり2種類など詰まった弁当◆peco、息子に作った弁当披露pecoは「Today’s lunch for my son」と英語でつづり、長男のために手作りしたお弁当を公開。作り置き冷凍していたという豆腐ハンバーグをメインに、ゆかり＆韓国海苔の2種類のおにぎり、前日の残