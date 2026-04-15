peco、作り置き＆残りもの活用した長男への弁当公開「おにぎり2種類は嬉しすぎる」「弁当までセンスいい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/15】タレントのpecoが4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】30歳ママタレ「彩りが綺麗」豆腐ハンバーグ・おにぎり2種類など詰まった弁当
pecoは「Today’s lunch for my son」と英語でつづり、長男のために手作りしたお弁当を公開。作り置き冷凍していたという豆腐ハンバーグをメインに、ゆかり＆韓国海苔の2種類のおにぎり、前日の残りものを活用したというほうれん草入りたまごやき、にんじんとピーマンのきんぴら、飾り切りしたウィンナー、ミニトマトなどが、彩りよく詰められている。
この投稿に、ファンからは「栄養バランスがいい」「愛情たっぷりで美味しそう」「作り置きや残り物をフル活用してて尊敬」「おにぎり2種類は嬉しすぎる」「彩りが綺麗」「弁当までセンスいい」といった声が上がっている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「彩りが綺麗」豆腐ハンバーグ・おにぎり2種類など詰まった弁当
◆peco、息子に作った弁当披露
pecoは「Today’s lunch for my son」と英語でつづり、長男のために手作りしたお弁当を公開。作り置き冷凍していたという豆腐ハンバーグをメインに、ゆかり＆韓国海苔の2種類のおにぎり、前日の残りものを活用したというほうれん草入りたまごやき、にんじんとピーマンのきんぴら、飾り切りしたウィンナー、ミニトマトなどが、彩りよく詰められている。
◆pecoの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「栄養バランスがいい」「愛情たっぷりで美味しそう」「作り置きや残り物をフル活用してて尊敬」「おにぎり2種類は嬉しすぎる」「彩りが綺麗」「弁当までセンスいい」といった声が上がっている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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