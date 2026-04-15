KRC Genk Japanが4月9日、Instagramを更新。伊東純也（33）の写真を公開した。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 「クラブロゴ10周年を記念したウォームアップシャツが登場！」と公開されたのは、正面にナイキのロゴとKRC GenkのロゴがあしらわれたTシャツを着用した伊東の写真。Tシャツの背面にはクラブロゴ10周年のデザイ