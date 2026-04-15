行方不明男児宅死体遺棄の疑いで家宅捜索 京都・南丹市で行方不明になっていた男子児童・安達結希さん（１１）が遺体で見つかったことを受け、警察は１５日、男児宅に死体遺棄の疑いで家宅捜索に入りました。 【現場写真】「家宅捜索」はじまる…行方不明男児の自宅周辺の様子は？（15日16時45分ごろ） 警察は遺体の状況などから“事件”の可能性もあるとみて本格的な捜査に乗り出したとみられ、親族からも話を聞くなどし