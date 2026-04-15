タレントのヒロミ（61）が、15日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演し、夫婦の金銭感覚について語った。番組テーマは「物価高でカツカツ家計の救済ワザ」。物価高騰で人々の生活が苦境に陥る中、専門家たちからは目からウロコの生活術が披露された。金銭感覚について、ヒロミは「どんどん使う方ですね。でも頭の中では計算していますけど」と明かした。妻の松本伊代も「散財する派ですね」と