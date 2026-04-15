非限定モデルの新型「2人乗りスポーツカー」登場！ポルシェは2026年4月14日、「911 GT3」史上初となるオープンモデル新型「911 GT3 S／C」を世界初公開しました。同社が満を持して発表した新型911 GT3 S／Cは、「ドライバーズカー」として高い評価を得た過去の限定モデル「911スピードスター」や「911 S／T」の資質を受け継ぐモデルです。【画像】超カッコイイ！ これがMTのみの新型「“2人乗り“スポーツカー」です！ 画像で