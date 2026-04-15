「あちこちオードリー」（毎週火曜深夜24時30分）4月14日（火）の放送は、川島明（麒麟）が約3年半ぶりにご来店。普段はあまり話さない家族の話や夫婦円満の秘訣から、今後の展望について語った。【動画】川島明、夫婦円満の秘訣は「あんまり“妻”って意識してないかも」川島明「ラヴィット！」で「人生が変わった」今回から放送日時が火曜深夜にお引っ越し＆若林も復帰。2ヵ月ぶりのスタジオ収録となる若林は、休養中、代打MCの