川島明、夫婦円満の秘訣は「あんまり”妻”って意識してないかも」：あちこちオードリー
「あちこちオードリー」（毎週火曜深夜24時30分）4月14日（火）の放送は、川島明（麒麟）が約3年半ぶりにご来店。普段はあまり話さない家族の話や夫婦円満の秘訣から、今後の展望について語った。
【動画】川島明、夫婦円満の秘訣は「あんまり“妻”って意識してないかも」
今回から放送日時が火曜深夜にお引っ越し＆若林も復帰。2ヵ月ぶりのスタジオ収録となる若林は、休養中、代打MCの放送回も全て見たが「向井くん（パンサー）だけやりすぎじゃない？俺を越しちゃダメ」と。
隣で向井のMCぶりを見ていた春日も、最初は「ここに自分が座っていいのか」と恐縮していたが、「ものの5分くらいで“それは噓なんだな”と思った。そんなこと思ってるやつの回し方じゃないから」と若林に同意する。
記念すべき引っ越し一発目のゲストは、3年半ぶりにご来店の川島明。「人生が変わった」というMCを務める朝の帯番組「ラヴィット！」（TBS系）は開始から6年目を迎え、今やすっかり“朝の顔”。
キャリアはもちろん、毎朝6時に起床→生放送後、仕事は夕方5時まで→夜6時半には自宅で家族と夕食を囲み→夜10時には就寝、と生活スタイルにも変化が。規則正しいスケジュールに、若林は「昭和のサラリーマンじゃないですか」と驚く。
芸人からは「帯番組をやっているのはすごい」「毎朝同じ時間に起きて大変」と言われるが、「世間の人は皆“帯”やから」と川島。これにはオードリーも「確かに」と目からうろこ！
「ラヴィット！」は時事ネタを一切扱わない朝の番組という独自路線で人気となったが、スタート前の2020年7月に当番組に来店した時から、川島は「ワイドショーは出ない」と宣言していた。
若林も同じで、テレ東でMCを務める経済番組が始まるが、経済だけに限定し「政治、時事ニュース、スキャンダルは絶対にやらない」と決めているという。芸能人のスキャンダルについては「なんも思わない」と2人は共感。番組MCに大事な能力「ミーハースキル」が高い芸人として、ノブ（千鳥）、今田耕司らのエピソードをあげる。ノブは、本番中、回り込んでまで某タレントのお尻を見ようとしたことも!?
川島がMCを務める上で意識しているのは、今のM!LKのように世間的に広く知られている人の情報は頭に入れておくこと、そして意図的に“推し”を作ること。「ひとつ推しを作ると取り巻く環境や情勢に詳しくなる」ことから、いろいろな曲を聴く中でカッコいいと思った5人組のK-POPアイドルi-dleを“推し”に。韓国語を勉強し、いつか仕事で会い、韓国のライブに行くことを夢見ているという。
…のだが、サプライズでi-dleが「ラヴィット！」に出演。川島はもちろん嬉しいことには変わりないが、勝手に夢が叶ってしまい「ロスになった」という。今は、自分の中でその出会いはノーカウントにして、もう一度、夢見ているそう。
2015年に結婚し、2児の父となった川島。現在、合計10本を抱える多忙な日々だが、日曜日は必ず休みを取り、野球観戦に出かけるなど、家族との時間を何よりも大切にしている。
若林は、結婚したばかりの頃「いつ妻に離婚を切り出されるか分からない毎日を過ごしている」と話したところ、川島が「普段の積み重ねやろ」とボソッと言ったことが強く印象に残っているそう。
夫婦関係も良好な川島に秘訣を尋ねると、「あんまり“妻”って意識してないかも。“友達”が強い」と。若林は「だから会話が多いんだ」と納得する。
ちなみに、春日家はどうなのか話を振ると…
「いやぁ」と春日。
会話はあるものの、妻・クミさんが「10」話しかけるのに対し、春日は「1」の割合で「おーん」「確かにね」などの薄い相槌を打つ程度で、掛け合いにはなっていないという。これを聞いた川島は、「過去、そういう漫才コンビって長続きしてない」と。
さらに、クミさんから相談を受けている最中も、春日がスマホで野球ゲームをしていることが判明し、川島が「いつかあるよ、登録抹消」と指摘し、春日も戦々恐々!?
一方、若林は、さまざまなリサーチを通じて、最近、夫婦円満の秘訣は“会話量”だと気づいたものの、それ以前は「死ぬほどキレられてて」と告白。「あんま言っちゃいけないんだけど…」と前置きしつつ、妻が激怒した理由を明かす！ 「Tver」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
【動画】川島明、夫婦円満の秘訣は「あんまり“妻”って意識してないかも」
川島明「ラヴィット！」で「人生が変わった」
今回から放送日時が火曜深夜にお引っ越し＆若林も復帰。2ヵ月ぶりのスタジオ収録となる若林は、休養中、代打MCの放送回も全て見たが「向井くん（パンサー）だけやりすぎじゃない？俺を越しちゃダメ」と。
隣で向井のMCぶりを見ていた春日も、最初は「ここに自分が座っていいのか」と恐縮していたが、「ものの5分くらいで“それは噓なんだな”と思った。そんなこと思ってるやつの回し方じゃないから」と若林に同意する。
記念すべき引っ越し一発目のゲストは、3年半ぶりにご来店の川島明。「人生が変わった」というMCを務める朝の帯番組「ラヴィット！」（TBS系）は開始から6年目を迎え、今やすっかり“朝の顔”。
キャリアはもちろん、毎朝6時に起床→生放送後、仕事は夕方5時まで→夜6時半には自宅で家族と夕食を囲み→夜10時には就寝、と生活スタイルにも変化が。規則正しいスケジュールに、若林は「昭和のサラリーマンじゃないですか」と驚く。
芸人からは「帯番組をやっているのはすごい」「毎朝同じ時間に起きて大変」と言われるが、「世間の人は皆“帯”やから」と川島。これにはオードリーも「確かに」と目からうろこ！
「ラヴィット！」は時事ネタを一切扱わない朝の番組という独自路線で人気となったが、スタート前の2020年7月に当番組に来店した時から、川島は「ワイドショーは出ない」と宣言していた。
若林も同じで、テレ東でMCを務める経済番組が始まるが、経済だけに限定し「政治、時事ニュース、スキャンダルは絶対にやらない」と決めているという。芸能人のスキャンダルについては「なんも思わない」と2人は共感。番組MCに大事な能力「ミーハースキル」が高い芸人として、ノブ（千鳥）、今田耕司らのエピソードをあげる。ノブは、本番中、回り込んでまで某タレントのお尻を見ようとしたことも!?
川島がMCを務める上で意識しているのは、今のM!LKのように世間的に広く知られている人の情報は頭に入れておくこと、そして意図的に“推し”を作ること。「ひとつ推しを作ると取り巻く環境や情勢に詳しくなる」ことから、いろいろな曲を聴く中でカッコいいと思った5人組のK-POPアイドルi-dleを“推し”に。韓国語を勉強し、いつか仕事で会い、韓国のライブに行くことを夢見ているという。
…のだが、サプライズでi-dleが「ラヴィット！」に出演。川島はもちろん嬉しいことには変わりないが、勝手に夢が叶ってしまい「ロスになった」という。今は、自分の中でその出会いはノーカウントにして、もう一度、夢見ているそう。
川島家の夫婦円満の秘訣に若林感服！
2015年に結婚し、2児の父となった川島。現在、合計10本を抱える多忙な日々だが、日曜日は必ず休みを取り、野球観戦に出かけるなど、家族との時間を何よりも大切にしている。
若林は、結婚したばかりの頃「いつ妻に離婚を切り出されるか分からない毎日を過ごしている」と話したところ、川島が「普段の積み重ねやろ」とボソッと言ったことが強く印象に残っているそう。
夫婦関係も良好な川島に秘訣を尋ねると、「あんまり“妻”って意識してないかも。“友達”が強い」と。若林は「だから会話が多いんだ」と納得する。
ちなみに、春日家はどうなのか話を振ると…
「いやぁ」と春日。
会話はあるものの、妻・クミさんが「10」話しかけるのに対し、春日は「1」の割合で「おーん」「確かにね」などの薄い相槌を打つ程度で、掛け合いにはなっていないという。これを聞いた川島は、「過去、そういう漫才コンビって長続きしてない」と。
さらに、クミさんから相談を受けている最中も、春日がスマホで野球ゲームをしていることが判明し、川島が「いつかあるよ、登録抹消」と指摘し、春日も戦々恐々!?
一方、若林は、さまざまなリサーチを通じて、最近、夫婦円満の秘訣は“会話量”だと気づいたものの、それ以前は「死ぬほどキレられてて」と告白。「あんま言っちゃいけないんだけど…」と前置きしつつ、妻が激怒した理由を明かす！ 「Tver」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！