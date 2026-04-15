元プロ野球選手で解説者の上原浩治（51）が4月11日、Instagramを更新。プロテニスプレイヤーの錦織圭（36）との写真を投稿した。 【画像】“激ヤセ”で話題の元木大介、20kg減の真相を初公開「安心しました」「変わらず格好いい」 「やっぱり似てる？？」と投稿されたのは、カメラに向かってサムズアップをする上原と錦織のツーショット。錦織は9日にアメリカ・フロリダで開催されたサラソタ・オープン