13日、京都府南丹市の山林で行方不明中だった男子児童が遺体で見つかったことを受け、男子児童が通っている小学校は14日、臨時休校とすることを決めた。 小学校によると、休校の理由は「児童の心の安定を最優先に考えて」とのこと。遺体が見つかり、その夜のうちには保護者に対し緊急連絡で休校が伝えられた。 現在まで、男子児童を連れ去った犯人および容疑者は逮捕に至っておらず、今回の学校側が休校という判断を下したこと