ゆずの公式サイトが、15日に更新。北川悠仁（49）の母が7日に亡くなったことを報告した。【写真】9年前には…母の傘寿パーティーを報告していた北川悠仁サイトでは「北川悠仁の母が、2026年4月7日に永眠いたしました。生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、ここに謹んでご報告申し上げます。葬儀・告別式につきましては、故人の遺志により、近親者のみで滞りなく執り行われました。つきましては、ご弔問ならび
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