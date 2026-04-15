ゆず北川悠仁の母が死去 公式サイトで報告【全文】
ゆずの公式サイトが、15日に更新。北川悠仁（49）の母が7日に亡くなったことを報告した。
【写真】9年前には…母の傘寿パーティーを報告していた北川悠仁
サイトでは「北川悠仁の母が、2026年4月7日に永眠いたしました。生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、ここに謹んでご報告申し上げます。葬儀・告別式につきましては、故人の遺志により、近親者のみで滞りなく執り行われました。つきましては、ご弔問ならびにご香典、ご供物、ご供花はご辞退申し上げます」と伝えられた。
■報告全文
ゆず・北川悠仁に関するお知らせ
いつもゆずへの温かな応援、ありがとうございます。
北川悠仁の母が、2026年4月7日に永眠いたしました。 生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、 ここに謹んでご報告申し上げます。
葬儀・告別式につきましては、故人の遺志により、近親者のみで滞りなく執り行われました。
つきましては、ご弔問ならびにご香典、ご供物、ご供花はご辞退申し上げます。
今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
株式会社セーニャ
【写真】9年前には…母の傘寿パーティーを報告していた北川悠仁
サイトでは「北川悠仁の母が、2026年4月7日に永眠いたしました。生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、ここに謹んでご報告申し上げます。葬儀・告別式につきましては、故人の遺志により、近親者のみで滞りなく執り行われました。つきましては、ご弔問ならびにご香典、ご供物、ご供花はご辞退申し上げます」と伝えられた。
ゆず・北川悠仁に関するお知らせ
いつもゆずへの温かな応援、ありがとうございます。
北川悠仁の母が、2026年4月7日に永眠いたしました。 生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、 ここに謹んでご報告申し上げます。
葬儀・告別式につきましては、故人の遺志により、近親者のみで滞りなく執り行われました。
つきましては、ご弔問ならびにご香典、ご供物、ご供花はご辞退申し上げます。
今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
株式会社セーニャ