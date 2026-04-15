◆パ・リーグオリックス３―１西武（１５日・京セラドーム大阪）オリックスが２カードぶりに勝ち越し、本拠地の京セラドーム大阪では７連勝を飾った。先発・エスピノーザは６回を無失点で開幕３戦３勝。リーグトップに並んだ。３回２死満塁で小島を空振り三振に仕留めるなど、ピンチで粘りを発揮した。岸田監督の采配も決まり、２番に置いた渡部が３安打。１軍昇格即スタメンで起用した来田も、５回の適時三塁打で２点目を運