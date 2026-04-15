春の観光シーズンに4週ぶりの値上がりです。石油情報センターによりますと、13日時点の長野県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は171.3円でした。前の週より1.1円高く、4週ぶりの値上がりです。隣県と比べると、最も価格差の大きい埼玉県とは11.2円の差があります。値上がりについて石油情報センターは、政府の補助金が減額されたことにより、卸価格が高騰したためとしています。来週