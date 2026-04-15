物価高対策として長野市が発行する「プレミアム商品券」について、発行総額を29億円余りも上回る申し込みがあったことが分かりました。長野市民（60代）「（申し込んだ金額は？）全部で2万円くらい」長野市民（80代）「二人暮らしですけど、4万円」国の交付金を活用して発行する長野市の「ながのビッグプレミアム商品券」。1人あたり最大3万円まで購入が可能で、例えば３万円購入した場合、4万5000円分の買い物ができるというもの