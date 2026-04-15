ジャネット・ジャクソンが6月に開催する日本ツアーの愛知・IGアリーナ公演（6月17日）に、HANAのゲスト出演が決定した。【動画】あの「ウェカピポ」をリメイク！渡辺直美×HANA・MAHINA出演『クランキー』新テレビCMHANAは同公演の開幕を飾るオープニングアクトとして、約30分間のパフォーマンスを披露する予定。なお、6月14日の神奈川・Kアリーナ横浜公演にはBE:FIRSTのゲスト出演が決まっている。ジャネット・ジャクソンは