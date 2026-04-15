エティハド航空は、大阪/関西〜アブダビ線の運航便数を拡大する。現在は大阪/関西発月・火・金曜とアブダビ発月・木・日曜の週3往復を運航している。5月1日からは大阪/関西発水・金・日曜、アブダビ発火・木・土曜に運航曜日を変更する。6月15日からは大阪/関西発月・火・水・金・日曜、アブダビ発月・火・木・土・日曜の週5往復に増便する。日本路線はこの他に、東京/成田〜アブダビ線を1日1往復運航している。