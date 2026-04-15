被害が後を絶たない特殊詐欺について、警察庁が今月（4月）1日から統計上の分類を変更しました。 【写真を見る】特殊詐欺の被害額は約9億5,500万円と激増警察庁推奨アプリなどの活用で被害防止を【岡山】 これまで、特殊詐欺とは分けられていたSNS型の投資詐欺やロマンス詐欺が、特殊詐欺の手口の中に。また、「オレオレ詐欺」に含まれていた「ニセ警察詐欺」が、独立した1つの手口として位置付けられるようになりました。 岡