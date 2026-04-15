京都府南丹市で行方不明だった安達結希くん（11）の遺体が14日、同市内の山林で発見された事件。15日放送の情報番組『ひるおび』（TBS系）では、警察による結希くんの自宅の家宅捜索や捜査の進展について専門家を交えて解説した。結希くんは3月23日から行方不明となり、29日に通学用かばん、4月12日に結希くんのものとみられるスニーカーが見つかり、13日に結希くんの自宅から北東に7.7キロ離れた場所で子供の遺体が発見。司法解剖