YouTubeチャンネル『《あつし》Channel@猫たちと一緒』に投稿されたのは、いつもより長いお留守番を課せられた4匹の猫たちの様子。とても寂しそうな姿に「あんなに鳴くの愛おしくてたまらん」「ｵｶｴﾘ♪って返事するのが相変わらず可愛い」「いっぱいお話してうるるぅー♪確かに歌ってるみたい」といった声が寄せられました。 【動画：お留守番中のネコを隠し撮り→寂しくなってしまい、思わず…いじらしすぎる『健気な行動