YouTubeチャンネル『《あつし》Channel@猫たちと一緒』に投稿されたのは、いつもより長いお留守番を課せられた4匹の猫たちの様子。とても寂しそうな姿に「あんなに鳴くの愛おしくてたまらん」「ｵｶｴﾘ♪って返事するのが相変わらず可愛い」「いっぱいお話してうるるぅー♪確かに歌ってるみたい」といった声が寄せられました。

【動画：お留守番中のネコを隠し撮り→寂しくなってしまい、思わず…いじらしすぎる『健気な行動』】

お留守番大作戦

投稿主のあつしさんと一緒に暮らすのはティガー、チップ、ベル、ロビン、総勢4匹の猫たち。あつしさんは普段小1時間ほど家を空ける程度で、猫たちがお留守番をする機会は少ないのだとか。ところが本日は銭湯に行く為少し長めのお留守番です。

そこで、全体を見渡せるカメラを2台準備しお留守番の様子を隠し撮りすることに！元気よく「レッツラゴー！」とお出かけ開始です。

バタン！と閉まったドアの前で無言で佇む猫たち。まるで「どこにいったの・・？」と言いたげで、すでに寂しそうなのでした。

留守中の猫たちの様子

元気よく飛び出したものの、忘れ物をして一度家に戻ってきたあつしさん。その直前にチップがトイレでうんちをしていたことで、玄関には激臭が。「くさっ！！」と出かける前に散々なあつしさんでしたが、気を取り直し今度は本当にお留守番スタートです！

自由気ままに過ごしていた様子の猫たちですが、時間が経過するにつれ「帰ってくるの遅くないか・・？」とそわそわ。

ティガーとロビンは2匹揃ってあつしさんの捜索を開始します。階段を上り下りしたり、寄り添って歩き回ったり・・・

そしてチップは「どこにいるの～？」と、喋っているような歌っているようななんとも言えない声で泣きつづけます。ティガーは、玄関でちょこんと待ち伏せ。その姿はなんともいじらしい気持ちになります。

「おかえり！」猫たちそれぞれの反応

あつしさんが「ただいま！」とドアを開けた瞬間、ティガーは嬉しそうにお出迎えです。ロビンもチップも2階から降りてきて甘えん坊同士みんなでもみくちゃになるのでした。

やはり、みんな少し長めのお留守番が寂しかったようです。一人乗り遅れたベルは優雅にのんびりやってきて、ようやくあつしさんのもとに駆けつけたと思いきや・・なぜか真っ先にティガーのお尻の匂いをかぐのです。

猫たちのいつもと違う様子にあつしさんもでれでれなのでした。

YouTubeチャンネル「《あつし》Channel@猫たちと一緒」ではあつしさんとティガーたちのほのぼのとした日常を観ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「《あつし》Channel@猫たちと一緒」さま

執筆：きなこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。