「中日−広島」（１５日、バンテリンドーム）広島・大盛がスーパープレーで先発の栗林を救った。１点リードで迎えた五回２死二塁。福永が放った打球は左中間へ。中堅・大盛は素早いスタートを切ると、落下地点へ一直線。最後はダイビングキャッチで打球をつかみ取り、同点を防いだ。赤く染まった左翼席からは大歓声が沸き起こった。チームは今季ビジターで５戦全敗。二回に相手の失策が絡んで先制しており、このままビジタ